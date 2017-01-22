غادة عبد الرّازق تصدم جمهورها وتكشف معاناتها مع الوسواس القهري

صدمت الممثّلة المصريّة "غادة عبد الرّازق"، جمهورها وكشفت عن معاناتها من إحدى المشاكل النّفسية وذلك للمرّة الأولى على الهواء.

غادة عبد الرازق، قالت خلال حلقة برنامج "آراب كاستينغ"، الّذي تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم: "إنّها تذهب لطبيب نفسي منذ 20 عامًا، موضّحة أنها تعاني من الوسواس القهري".وأضافت في تعليقها على أحد العروض التي قدمت خلال البرنامج: "أنها في بداية حياتها الفنيّة قال لها أحد المخرجين: إنّها جميلة و لكن لا تصلح للتّمثيل، وهو الأمر الذي زادها إصرارًا أن تكون فنّانة ناجحة، لكي يقدّم لها هذا المخرج أوراق عمل ويكون ردّها عليه هو الرفض وهو ما حدث معها".