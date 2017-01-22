الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة غادة عبد الرّازق تصدم جمهورها وتكشف معاناتها مع الوسواس القهري

غادة عبد الرّازق تصدم جمهورها وتكشف معاناتها مع الوسواس القهري

  • 22/01/2017
  • النهار أون لاين
  • 521
  • 0
غادة عبد الرّازق تصدم جمهورها وتكشف معاناتها مع الوسواس القهري تحميل الملف

صدمت الممثّلة المصريّة "غادة عبد الرّازق"، جمهورها وكشفت عن معاناتها من إحدى المشاكل النّفسية وذلك للمرّة الأولى على الهواء.

غادة عبد الرازق، قالت خلال حلقة برنامج "آراب كاستينغ"، الّذي تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم: "إنّها تذهب لطبيب نفسي منذ 20 عامًا، موضّحة أنها تعاني من الوسواس القهري".وأضافت في تعليقها على أحد العروض التي قدمت خلال البرنامج: "أنها في بداية حياتها الفنيّة قال لها أحد المخرجين: إنّها جميلة و لكن لا تصلح للتّمثيل، وهو الأمر الذي زادها إصرارًا أن تكون فنّانة ناجحة، لكي يقدّم لها هذا المخرج أوراق عمل ويكون ردّها عليه هو الرفض وهو ما حدث معها".

 

 

 

 

موضوع : غادة عبد الرّازق تصدم جمهورها وتكشف معاناتها مع الوسواس القهري
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: