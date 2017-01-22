طلاق الفنانة المصريّة ياسمين كساب من زوجها الطبيب الرّوسي بعد 3 أشهر من إسلامه

أعلنت الفنّانة المصريّة ياسمين كساب خبر طلاقها من زوجها الطبيب الروسي آرتيوم كوشرجيان، وذلك بعد 3 أشهر الإرتباط به، مرجعة أسباب الطّلاق إلى اختلاف الثقافات بينهما والطّباع ما جعل الحياة بينهما صعبة.

وكتبت كساب على "انستغرام" قائلة: "الحمد الله على ما انا عليه وعلي ماكنت وما سأكون الحمد الله على كل حال … إن أبغض الحلال عند الله الطلاق لقد تم انفصالي عن زوجي و اتمنا من الله ان يعوض علينا بالخير".وكان زوج ياسمين كساب الروسي قد أشهر إسلامه من أجل الزّواج بها، ليختار له اسم عمر وينقل إقامته إلى مصر.