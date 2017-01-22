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طلاق الفنانة المصريّة ياسمين كساب من زوجها الطبيب الرّوسي بعد 3 أشهر من إسلامه

  • 22/01/2017
  • النهار أون لاين
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طلاق الفنانة المصريّة ياسمين كساب من زوجها الطبيب الرّوسي بعد 3 أشهر من إسلامه تحميل الملف

أعلنت الفنّانة المصريّة ياسمين كساب خبر طلاقها من زوجها الطبيب الروسي آرتيوم كوشرجيان، وذلك بعد 3 أشهر الإرتباط به، مرجعة أسباب الطّلاق إلى اختلاف الثقافات بينهما والطّباع ما جعل الحياة بينهما صعبة.

وكتبت كساب على "انستغرام" قائلة: "الحمد الله على ما انا عليه وعلي ماكنت وما سأكون الحمد الله على كل حال … إن أبغض الحلال عند الله الطلاق لقد تم انفصالي عن زوجي و اتمنا من الله ان يعوض علينا بالخير".وكان زوج ياسمين كساب الروسي قد أشهر إسلامه من أجل الزّواج بها، ليختار له اسم عمر وينقل إقامته إلى مصر.

 

 

 

موضوع : طلاق الفنانة المصريّة ياسمين كساب من زوجها الطبيب الرّوسي بعد 3 أشهر من إسلامه
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