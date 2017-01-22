شاهد.. راغب علامة يتكلم عن داعش وترامب

صرح الفنان اللبناني، راغب علامة، الأحد، إن قرار وقف التدمير الذي يلحقه تنظيم داعش بالآثار، مرتبط بالقوى الكبرى، مشيرا إلى أنه دون اتفاق دول العالم، سيستمر الإرهابيون في تدمير الإنسان والحضارة على حد سواء. وأضاف علامة، خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية، ما يحدث الآن في تدمر وما حصل في السابق كان ممنهجا، وكأننا نشعر بأن هناك أوامر خارجية، لتدمير التاريخ والحضارة وكل ما يمت بصلة إلى الإنسان. وأردف علامة، الذي كان يتحدث بصفته سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، قائلا ما لم يتفق العالم على تدمير الإرهابيين، فإنهم سيحاولون أن يعيثوا دمارا في الإنسان والحضارة. وردا على سؤال حول، ما يمكن أن يفعله بصفته سفيرا للأمم المتحدة، لوقف تدمير الآثار، نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا، القرار موجود بأيدي القوى العظمى. وأعرب عن تفاؤله، بسياسة الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، تجاه مكافحة الإرهاب، وتابع، هو الإنسان القادر على الحديث بصراحة عن الإرهاب، ويحارب بكل صراحة هذه المنظمات، فالمسؤولين السابق لم يكون جديين في محاربة الإرهاب. وعلق، على محاولة التفجير الانتحاري، في مقهى بشارع الحمرا وسط بيروت قائلا، لم نسلم يوما من الإرهاب وما حصل بالأمس من محاولة تفجير، دليل واضحا على أنهم الإرهابيون، يستهدفون كل الناس.