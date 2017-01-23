بالصور .. كيف استقبلت أحلام دعوة عمرو أديب لاستضافتها في برنامجه

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام على صفحتها الشخصية بموقع تويتر، صورة الدعوة التي وُجهت إليها من معدي برنامج "كل يوم"، ويقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، وذلك لاستضافتها في حلقة من البرنامج، إلا أنها رفضت إجابة الدعوة.

وعلقت أحلام على ذلك قائلة: "لن أمنحك شرف لقاء الملكة، ولا أتشرف بك ولا بلقائك، من حق كل شخص أن يحلم، لكن احلم على قدّك عمرو أديب".

وتأتي تغريدة "أحلام"، بعد أيام من استضافة عمرو أديب، للمطرب اللبناني راغب علامة، الذي هاجم "أحلام" خلال اللقاء.

وقال أديب إن أحلام هي السبب الأول الذي جعله ينسحب من لجنة تحكيم "آراب آيدول"، بعد موسمه الثاني .