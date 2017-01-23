بعد استمرار مدة ّعرضه طوال 13 عاما .. هذا هو مصير مسلسل وادي الذئاب التّركي

أكّد موقع تركيا بوست أنّه، سيتمّ وقف بث المسلسل الأسطوري وادي الذّئاب الّذي استمر في العرض طوال 13 عاماً الماضية، والذي قام بتمثيل أدواره نخبة من أشهر فناني تركيا وهم: نجاتي شاشماز و دفنة ساميلي و جهاد كايأوغلو و أرهان أوفاك، وكان من المنتظر عرض حلقات جديدة من المسلسل هذا الشّهر، لكن تبين أن هذا الموسم سيعرض للجمهور كفيلم سينمائي فقط.

وأشار نفس الموقع ، إلى أنّ الموسم الجديد من وادي الذئاب لن يعرض كمسلسل، وتم إعلان ذلك الخبر فى تصريح لتيار ايشيكساشان المعلق على برنامج "ليبقي بيننا" الذى يعرض على قناة "360 تى في" التركية، وبذلك تم تفنيد كل الادّعاءات حول موعد بث المسلسل والتاريخ الجديد وحتى التكهنات بشأن تغيير القناة التي تبث للمسلسل.

وأضاف الإعلامي التركي "تيار ايسيكساسان" في تصريحه قائلاً، "تحدّثت بالأمس مع محمد جان بولت، حول سبب تحويل هذا الموسم من المسلسل وتحضيره كفيلم سينمائي، وكذلك حول الوضع الرّاهن الداخل بالبلاد، وعلمت أنّهم سيبدأوا في الشّهر المقبل أو فى الشّهر الّذي يليه، قبل تجهيز المواقع لتصوير الفيلم في تصوير الموسم الجديد، يمكن أن أعلن هذا الخبر المحزن بشأن المسلسل فقط لمن ينتظرون هذا الموسم، لكنّ تجهيزات الفيلم انتهت وقريباً سيتم عرضه.وفى سياق متّصل، أعلنت شركة بانا للإنتاج السّينمائي أن الفريق نفسه الخاص بمسلسل وادي الذئاب، سيقدّموا فيلم حول محاولة الإنقلاب التى تعرضت لها تركيا في الخامس عشر من جويلية الماضي وسيحمل اسم 15 من جويلية.