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مقتل ممثّل بطلق ناري خلال تصويره أغنية

  • 23/01/2017
  • النهار أون لاين
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مقتل ممثّل بطلق ناري خلال تصويره أغنية تحميل الملف

تسبّب طلق ناري قتل ممثل شاب أثناء تصوير أغنية بطريقة الفيديو كليب لفريق الهيب هوب، "بليس إن إيسو"، الذي يتخذ من سيدني مقرًا له.

وبحسب الشرطة الأسترالية، فقد تم إطلاق العديد من الأعيرة النارية في إطار العمل الفني لتصوير الكليب، وذلك في حانة "بروكلين ستاندارد" تحت الأرض في بريسبان. وقال محقّق الشرطة، توم أرميت، للصّحفيين:" أصيب أحد الممثلين في الصدر نتيجة لاستخدام تلك الأسلحة النارية، وتوفى في وقت لاحق متأثرًا بجروحه".وأعلن المسعفون وفاة الرجل بعد فشلهم في علاجه على مدى ساعة في مكان الحادث، وأوضح أرميت أن الشرطة فتحت تحقيقا جنائيا في الحادث.

 

موضوع : مقتل ممثّل بطلق ناري خلال تصويره أغنية
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