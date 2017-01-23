بالفيديو.. مراد يلدريم و إيمان الباني فوق العمّارية المغربية

احتفل الفنّان التركي مراد يلدريم بحفل زفافه على ملكة جمال المغرب للعام 2006 إيمان الباني في الرباط، بعد أقل من شهر من الإحتفال الأول في مدينة إسطنبول التركية.

واحتفل العروسان بزفافهما في قصر محمد الخامس الدولي للمؤتمرات في مدينة الرباط بحضور عائلتيهما والسفير التركي في المغرب إيثام بركان أوز وعدد من الفنانين المغاربة.

وكما حدث في إسطنبول، شهد الإحتفال الرسمي الثاني مشاركة العديد من الفرق الشّعبية المغربية، ورقص الفنان التركي المعروف في الوطن العربي بشخصية "أمير" من مسلسل "عاصي" وضيوفه على أنغام تهليلات مغربية تقليدية حتى السّاعات الأولى من الصباح. بالإضافة إلى صعود العروسين فوق العمّارية المغربية.