سعاد ماسي تحيي حفلا فنيا في إسطنبول التركية مارس المقبل

تحيي المغنيّة الجزائرية "سعاد ماسي"، حفلا فنيا يومي 8 و9 مارس المقبل بمسرح "صالن" باسطنبول في تركيا في إطار البرنامج السّنوي لهذا المسرح للعام 2017 وفقا للصّحافة التركية.

وستحل سعاد ماسي ضيفة على مسرح "صالن" التابع لـ "مؤسّسة اسطنبول للثقافة والفنون إلى جانب فنانين وفرق موسيقية من مختلف بلدان العالم.وتعتبر ماسي من أبرز الأصوات الجزائريّة التي اشتهرت في أوروبا حيث انطلقت مسيرتها الفنيّة بداية التّسعينيات لتنتقل بعدها لباريس أين عرفت كمغنيّة وعازفة غيتار وقد اشتهرت خصوصا بفضل ألبومها الأول "راوي" في سنة 2001.

كما تعرف ماسي الّتي تغنّي بالعربية والفرنسية وأحيانا بالإنجليزية بأنّها من الأصوات الآسرة القادمة من شمال إفريقيا بموسيقاها التي تجمع بين مختلف الطبوع الغربيّة بما فيها الروك والفلامينكو والبوب بالإضافة لطابع الشعبي الذي نشأت في أحضانه.