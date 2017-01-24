ميل غيبسون يستقبل مولوده التّاسع وهذا ماقاله عن الإنجاب في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب

استقبل الممثّل الأمريكي الشّهير "ميل غيبسون" مولوده التّاسع، الّذي أنجبته روزاليند روس.

وذكر الموقع الإلكتروني "إنترتينمت تونايت" ،استنادا إلى متحدّث باسم غيبسون، أنّ روس وضعت طفلها الأوّل من غيبسون يوم الجمعة الماضي. ولغيبسون الّذي يبلغ من العمر 61 عاما، سبعة أبناء من زوجته الأولى وابنة من أخرى. وكان غيبسون ذكر مازحا خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" قبل نحو أسبوعين أنّه سيكون لديه قريبا أبناء أكثر من زميله كلينت إستوود 86 عاما.

وعقب انقطاع دام سنوات طويلة، عاد غيبسون مؤخّرا بفيلم جديد من إخراجه بعنوان "هاكسو ريدغ"، والّذي يدور حول قصّة الجندي "ديزموند دوس" الّذي أنقذ أكثر من 70 جنديا من زملائه في الحرب العالميّة الثانيّة دون استخدام سلاح.