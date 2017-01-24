بعد أن عايرته بتقدّم سنّه.. هكذا اعتذرت شيرين عبد الوهاب

اعتذرت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لمواطنها عمرو دياب، عن الإهانة الّتي صدرت منها تجاهه، أثناء تقديمها فقرة غنائيّة في حفل زفاف الفنانة السورية كندة علوش، والنّجم عمرو يوسف.

وقالت شيرين، على فكرة لايوجد أحد كبير على الخطأ، وكلّ واحد تكلمت عليه قيمته كبيرة عندي، وأنا كنت في حفلة خاصّة وأمزح، لكن لما أتفرّج على التلفزيون بدي لكل واحد قيمته، ومستحيل أتطاول على حد أو أقلل من حد".وكانت الفنانة المصرية قالت خلال الحفل :" بأنّه لا يوجد سوى الفنّانين تامر حسني ومحمد حماقي في مصر، وأشارت إلى أنّ هناك فنانًا راحت عليه ، بسبب تقدّمه في العمر، ما أثار غضب جمهور الهضبة.وأضافت: يعني أنا كمان غلطت فيا وفي أصالة، فأنا ساعتها كنت أمزح وسعيدة وفي حفلة خاصّة، بس في الآخرلايوجد أحد كبير على الخطأ، أو كبير على الإعتذار.