رضا الطّالياني يستفز الجزائريين بخرجة جديدة في مدينة العيون الصحراوية المحتلة

بدأ الفنان الجزائري رضا الطالياني، مساء السبت الماضي، في تصوير بعض المشاهد من فيديو كليب أغنيته الجديدة، التي تحفّظ على ذكر اسمها، بعدما اكتشف جمال المناطق الصحراوية بمدينة العيون المحتلّة، خلال رحلته في الطائرة، إلى المدينة من أجل إحياء حفل غنائي بمناسبة الدورة الأولى من مهرجان "وني بيك".

وقال الطالياني في ندوته الصّحفية، على هامش مشاركته في مهرجان "وني بيك"، أنه أعجب كثيرا بالمناظر الصّحراوية، لذلك قرر التواصل مع أعضاء جمعية "جذور" المنظمة للمهرجان، من أجل الحصول على الموافقة وتصوير بعض مشاهد الأغنية المرتقبة، وذلك في قارب "سيرا سيرا " المشهور في المنطقة، قرب الكثبان الرملية، وذلك خلال فترة غروب الشّمس، ليتوجّه بعد ذلك مباشرة إلى منصة المهرجان، من أجل احياء حفله الغنائي.

يشار إلى، أنها هذه هي الزيارة الأولى لرضا الطالياني الى مدينة العيون المحتلّة، حيث قام بتفقد المدينة وزيارة بعض معالمها، كما قام بإقتناء بعض الهدايا من السّوق المحلي. و يشار كذلك إلى أنّ، رضا الطالياني نشر على صفحته على فايسبوك لقطات لفيديو الحفل الذي أحياه في المدينة وعلق عليها بالقول أنه نشط الحفل في "العيون المغربية"، وهو استفزاز واضح للصّحراويين ولموقف الجزائر الدّاعم للصحراء الغربية والمناهض للإحتلال المغربي.