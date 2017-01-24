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حقيقة وفاة الفنّان المصري أحمد بدير

  • 24/01/2017
  • النهار أون لاين
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حقيقة وفاة الفنّان المصري أحمد بدير تحميل الملف

نفى مصدر مقرّب من الفنّان أحمد بدير الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة "بدير" إثر وعكة صحية مفاجئة.

وقال المصدر، إن أحمد بدير بصحّة جيدة، وأن تلك الإشاعات ليس لها أي أساس من الصحّة. من جانبه علّق الفنان أحمد بديرعن شائعة وفاته قائلا: "إشاعة موتي من شخص سخيف علي النت". وأضاف: "مش عارف الناس دي غاوية تنشر إشاعات وتقلق الناس ليه"، وأضاف قائلا: "كلّنا هنموت".وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي قد أعلنوا في وقت متأخّر من ليل الثلاثاء نبأ وفاة الفنان الكبير أحمد بدير، إثر تعرضه لأزمة صحية، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

موضوع : حقيقة وفاة الفنّان المصري أحمد بدير
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