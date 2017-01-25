بالصور .. أصالة تدافع عن شيرين بعد الهجوم عليها

نشرت المطربة أصالة منشورا على صفحتها على إنستغرام، أعلنت تضامنها فيه مع المطربة شيرين، بعد الهجوم الذي لاقته جراء انتقادها الفنان عمرو دياب.

وعلقت أصالة على الصورة التي نشرتها لشيرين على صفحتها، مبدية إعجابها بعفوية الأخيرة، ومؤكدة في الوقت ذاته احترامها لعمرو دياب، قائلة: "نعشق الثرثرة، وتحارب طبيعتنا البسيطة؛ لنكسو آدميتنا كل ما يزيدها كآبة وتكلفا".

وأضافت: "شيرين شخصيه ممتعه لطيفة طيبة، ولا تفكر حين تقول إلا بأن ترسم ابتسامه وتجعل المكان والتجمع ألطف… كلنا نحب عمرو دياب؛ لأنه جزء من حياتنا، وله احترام لا يزحزحه بعض المزاح… أرجوكم دعوها كما هي؛ لأنّها كتلة محبه وظرافة وموهبة".

وكانت شيرين سخرت من كبر سن عمرو دياب، وغازلت في الوقت ذاته النجم المصري تامر حسني، ومواطنه الفنان محمد حماقي، وقالت إنهما نجما مصر حاليا، ما كان سببا للهجوم عليها على وسائل التواصل الاجتماعي.