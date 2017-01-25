الرّئيس الموريتاني يمنح هيام يونس الّتي غنّت دويتو يا بنت العرجون مع المنّاعي وسام الإستحقاق

شاركت الفنّانة اللّبنانية "هيام يونس" في حفل افتتاح المهرجان السادس للمدن التاريخية في موريتانيا، وهو المهرجان الثقافي الأكبر في البلاد، الذي استضافته مدينة وادان التاريخية.

وبمبادرة من الرّئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قام الأخير بتكريمها على مسيرتها الفنية وقدّم لها وسام الإستحقاق الوطني من رتبة فارس، وكلَّف وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشّيخ، بتقليد المطربة اللّبنانية الوشاح بحضور الأمينة العامّة للوزارة والمدير الإداري والمالي فيها.بدورها أعربت هيام عن فخرها بهذا التّكريم وتمنّت أنّ المزيد من الأمن و الإستقرار للدّولة والشّعب الموريتاني. للإشارة، كانت الفنّانة هيام يونس قد غنّت رائعة يا بنت العرجون منع الفنّان القدير عبد الله المنّاعي.