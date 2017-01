فيلم لالالاند يحطّم الأرقام القياسية في ترشيحات الأوسكار

حطم الفيلم الإستعراضي "لا لا لاند" الأرقام القياسية في الترشيحات لنيل الجوائز السّينمائية قاطبة بعد إعلان أكاديمية فنون وعلوم الصّور المتحرّكة المسؤولة على التّرشيحات النّهائية لجوائزها السنوية.

وحصل "لا لا لاند" على 14 ترشيحا للفوز بجوائز الأوسكار هذا العام. وترشح الفيلم لجائزة أفضل فيلم سينمائي، وترشح مخرجه، دميان شازيل، لجائزة أفضل مخرج، وترشح نجماه ريان غوسلينغ، وإيما ستون لجائزة أفضل ممثل وممثلة في دوررئيسي.كما ترشّحت أغنيتان من الفيلم لجائزة أفضل أغنية أصلية، وهما "The Fools who Dreams"، و"City of Stars".وترشحت موسيقى الفيلم لجائزة أفضل موسيقى أصلية،ينافس الفيلم أيضا على جائزة أفضل مؤثرات بصرية، وأفضل سيناريو أصلي.

واستطاع الفيلم الإستحواذ على جوائز الغولدن غلوب هذا العام، إذ حصل على سبع جوائز، من بينها جائزة أفضل فيلم موسيقي/ كوميدي، وجائزة أفضل مخرج، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل أغنية أصلية.للإشارة، تدور أحداث الفيلم في إطار استعراضي غنائي، حول شاب وفتاة طموحين يحاولان تحقيق أحلامهما بغض النظر عما يواجههما من صعوبات، ويعد ثالث أعمال مخرجه دميان شازيل.