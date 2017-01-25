افتتاح معرض لأعمال بابلو بيكاسو في مطار شارل ديغول بباريس

افتتح في مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسيّة "باريس"، معرضا لأعمال الرسّام الإسباني الشّهير بابلو بيكاسو.

قال أحد القائمين على المعرض: "لقد تم عرض 35 لوحة من أعمال بيكاسو في الجناح 2E من مطار شارل ديغول، وجميع اللّوحات معروضة في القاعة القريبة من البوتيكات "الغالية"، التي يمكن أن يزورها العديد من الزوّار الأغنياء.وأضاف: "الجناح 2E يزوره يوميا ما لا يقل عن 6 آلاف زائر ومسافر، معظمهم من الولايات المتحدة ودول آسيا، وباعتقادي أن قرابة الـ 20% من هؤلاء المسافرين سيزورون المعرض، وسيتمكنون من رؤية تلك الأعمال مجانا، هذا الأمر سيترك في نفوسهم انطباعات جيدة عن زيارتهم لباريس".

يشار إلى أنّ، أنّ جميع الأعمال المعروضة حاليا في المعرض تعود إلى مجموعة الرسّومات الّتي رسمها بابلو بيكاسو أثناء إقامته في منطقة "ريفييرا" الّتي تقع جنوب شرق فرنسا.