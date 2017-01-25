إبنة مايكل جاكسون تفجر مفاجأة... والدي مات مقتولا

فجرت باريس جاكسون، إبنة مغني البوب الراحل مايكل جاكسن، تصريحا خطيرا بخصوص ظروف وفاة والدها، حيث قالت "أن والدها تعرض للإغتيال من في عام 2009، ولم يكن موته طبيعيا.

وأكدت باريس البالغة من العمر 18، في أول مقابلة لها أجرتها مع "رولينغ ستون" مقدم برنامج "أقول للجميع"، أن والدها قتل من قبل أصحاب نظرية المؤامرة، موضحة أن كل الأدلة التي بحوزتها تشير لذلك". وأضافت، أن كل الجمهور الحقيقي لمايكل وكل أفراد الأسرة يعرفون ذلك. وللإشارة، توفي أسطورة البوب مايكل جاكسون عن عمر ناهز 50 سنه، بعد جرعة زائدة من البروبوفول المخدر في جوان 2009، وحكم على طبيبه الشخصي كونراد موراي بعد ذلك بعامين من السجن بتهمة القتل غير المتعمد.