اختتام معرض بسكرة سحر واحة في باريس

اختتم الأربعاء معرض "بسكرة سحر واحة: 1844-2014"الذي احتضنه معهد العالم العربي بباريس منذ سبتمبر الفارط بحضور وزير الإتصال حميد قرين المنحدر من هذه المدينة الجزائرية.

وأبرز رئيس معهد العالم العربي جاك لانغ أمام حضور كبير في الحفل نجاح هذه التظاهرة التي عرضت بوابة الجنوب الجزائري التي ألهمت العديد من الفنانين والمؤلفين والمصورين الأجانب طيلة قرنين من الزمن من زاوية أخرى.

وأكد رئيس معهد العالم العربي أن هذه المناسبة فرصة للإحتفاء بالجزائر والصداقة بين فرنسا والجزائر ،من خلال هذا المعرض الذي يشيد بكفاح الشعب الجزائري من أجل استقلاله.

وثمن جاك لانغ شجاعة الشعب الجزائري رجالا ونساء ومثقفين ممن "ناضلوا بقوة منقطعة النظير لانتزاع حريتهم" ،مشيدا بالقلب النابض للمعرض سليم باشا "العاشق الولهان لمدينة بسكرة والجزائر".

وتجدر الإشارة إلى أن معرض "بسكرة سحر واحة: 1844-2014" هي فكرة للباحث والبروفيسور الأسترالي في تاريخ الفن روجي بنجمان بالتعاون مع ابن مدينة بسكرة سليم باشا الذي كرس أعماله في الفن و جمع الأغراض الفنية.