بالفيديو .. وفاة فنان بطلق ناري أثناء تصوير كليب لأغنيته

كشفت مصادر إعلامية عن مقتل الممثل الأسترالي يوهان أوفنير، أثناء العمل على تصوير فيديو لأغنية هيب هوب.

وقالت الشرطة الأسترالية إن حادثة مقتل الشاب ذي الـ28 عاما وقعت أثناء تصوير مشهد إطلاق نار في مدينة بريسبان الأسترالية.

بدوره، قال المحقق طوم أرميت إنه "تم استخدام عدد من الأسلحة في الموقع"، مشيرا إلى أنه "لا يمكنه قول ما إذا كانت ذخيرة حية أو الإفصاح عن نوعها حتى إجراء التحقيق".

وتعرض أوفنر لطلق ناري في الصدر، وأعلنت وفاته في الموقع.وأشارت "سي إن إن" إلى أن الواقعة حدثت أثناء تصوير فيديو لفرقة Bliss n Es.

وفي بيان للفرقة جاء فيه: "نحن الثلاثة نشعر بالانزعاج والصدمة مما وقع، ونقدم مواساتنا لعائلة الضحية وأصدقائه".