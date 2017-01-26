خطأ إملائي على التويتر يكلّف كارول سماحة غاليا

ردّت الفنّانة اللبنانية كارول سماحة، على الإنتقادات التي تعرّضت لها مؤخّرًا بسبب خطأ إملائي وقعت فيه عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".

وقالت كارول سماحة في ردّها: "كم من السّهل التركيز على أخطاء البشر ومن الصّعب الإضاءة على مضمون الحقيقي للأشياء… ".وأضافت: "لمن لم يختبر الـ auto correct في الهواتف الذكيّة، أطمئنه أنّ لغتي العربية على أحسن ما يرام".وكانت سماحة قد توجّهت بالتّعازي إلى فارس بوفاة والدها، قائلة: "نتقدم بأحر التعازي من الفنانة ميريام فارس لوفاة والدها.. فلتركض روحه بسلام"، بدلا من "فلترقد روحه بسلام"، ما أثار موجة من التعليقات السّاخرة.