وفاة الممثلة الأمريكية ماري تايلر مورعن عمر ناهز 80 عاما

قالت متحدّثة باسم الممثلة "ماري تايلر مور" الفائزة بجوائز إيمي، إنّ الأخيرة توفيت يوم أمس الأربعاء عن عمر ناهز 80 عامًا.

وسطع نجم مورعلى شاشات التلفزيون الأمريكية، من خلال دور الزوجة المرحة في "ذا ديك فان دايك شو" وبعد ذلك في دور المناصرة لحقوق المرأة في "ذا ماري تايلر مور شو".وقالت مارا باكسبوم، المتحدثة باسم مور في بيان، إن مور التي فازت بسبع جوائز إيمي تقديرًا لما قدمته من أعمال تلفزيونية توفيت بالشّركة التي يملكها أصدقاء لها وزوجها روبرت ليفاين.