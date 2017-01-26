الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة وفاة الممثلة الأمريكية ماري تايلر مورعن عمر ناهز 80 عاما

وفاة الممثلة الأمريكية ماري تايلر مورعن عمر ناهز 80 عاما

  • 26/01/2017
  • النهار أون لاين
  • 348
  • 0
وفاة الممثلة الأمريكية ماري تايلر مورعن عمر ناهز 80 عاما تحميل الملف

قالت متحدّثة باسم الممثلة "ماري تايلر مور" الفائزة بجوائز إيمي، إنّ الأخيرة توفيت يوم أمس الأربعاء عن عمر ناهز 80 عامًا.

وسطع نجم مورعلى شاشات التلفزيون الأمريكية، من خلال دور الزوجة المرحة في "ذا ديك فان دايك شو" وبعد ذلك في دور المناصرة لحقوق المرأة في "ذا ماري تايلر مور شو".وقالت مارا باكسبوم، المتحدثة باسم مور في بيان، إن مور التي فازت بسبع جوائز إيمي تقديرًا لما قدمته من أعمال تلفزيونية توفيت بالشّركة التي يملكها أصدقاء لها وزوجها روبرت ليفاين.

موضوع : وفاة الممثلة الأمريكية ماري تايلر مورعن عمر ناهز 80 عاما
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: