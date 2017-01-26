مرسوم تنفيذي يقرّ بحق الفنّانين في الضّمان الإجتماعي

قال رئيس المجلس الوطني الإستشاري للفنون و الآداب عبد القادر بن دعماش، أنّه يجري حاليا الإعداد لمرسوم تنفيذي حول علاقة العمل بين الفنانين و أرباب العمل لتدارك الفراغ القانوني في هذا المجال.

و أوضح نفس المسؤول في تدخّل له للإذاعة الثقافية أنّ النّص الجاري إعداده والذي من المرتقب إصداره خلال 2017 يشكّل "قاعدة قانونيّة" فيما يخصّ علاقة عمل الفنانين الّتي لم تحدّد ليومنا هذا بنص قانون. مضيفا أنّ الهدف يكمن في حماية الفنّانين من الممارسات التعسفيّة لأرباب العمل من القطاعين الخاص و العام.

وتعكف مجموعة عمل تتكوّن من خبراء من وزارتي العمل و التّضامن الإجتماعي و الثقافة يضيف بن دعماش على إعداد هذا النص الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز الجهاز القانوني المتعلق بالحماية الإجتماعية و المهنية للفنانين. ويتضمن المرسوم المتعلّق بإنشاء المجلس الوطني الإستشاري للفنون و الآداب الذي أصدر في جوان 2011 إعداد مرسوم تنفيذي يحدّد علاقات العمل لهذه الفئة من المهنيّة و حقّ الفنّانين في الضمان الإجتماعي. و ذكر المسؤول بمنح 5420 بطاقة فنان منذ 2015 و إيداع 100.000 ملف لحد الآن لدى هيئته.

و يقع المجلس الوطني الإستشاري للفنون و الآداب الذي أنشأ سنة 2011 بموجب مرسوم تنفيذي تحت وصاية وزارة الثقافة و هو يتكون من ثلاثة عشر عضوا من بينهم شخصيات فنية و أدبية.