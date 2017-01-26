بعد رفض أحلام لقائه الإعلامي عمرو أديب يردّ عليها بهذه الصّورة

بينما انتظر الكثير ردّ الإعلامي المصري على التغريدة التي نشرتها الفنانة الإماراتية أحلام، وهاجمته فيها مؤكّدة أنها لا تتشرف بالظهور في برنامجه وأنها لن تمنحه "شرف لقائها"، جاء جواب عمرو أديب في تغريدة لم يذكر فيها اسم أحلام صراحة ولكنّها تعلن ضيف الحلقة المقبلة.

ونشر أديب على حسابه الرسمي على "تويتر" صورة له مع نجم منتخب الأرجنتين، وفريق برشلونة اللاّعب ليونيل ميسي، مع عبارة "ميسي يوم الجمعة القادم".ثم كتب تغريدة ثانية بدت أنها رد مباشر على أحلام جاء فيها "سألوني ما أكثر شيء لفت نظرك في ميسي قلت بدون تفكير: التواضع الشديد التواضع بشكل غير متكلف أو متصنّع غريب".