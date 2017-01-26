الفيلم الجزائري أعداء داخليون يترشّح للأوسكار 2017

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السّينما الأمريكية عن ترشّح الفيلم القصير "أعداء داخليون" للمخرج الجزائري سليم عزَّازي لجائزة أوسكار أفضل فيلم روائي قصير، ليكون عزَّازي هو الوحيد الذي يمثل العالم العربي في ترشيحات هذا العام، والتي سوف يتم الإعلان عن جوائزها يوم الأحد من 26 من فيفري المقبل.

و تدور أحداث "أعداء داخليون" في تسعينيات القرن الماضي، حول الإرهاب الذي يصل فرنسا، متناولاً قصّة رجلين في إطار قضيّة الهوية.وسينافس الفيلم في فئة فئة الأفلام الوثائقية القصيرة المرشّحة للأوسكار فيلمان أحداثهما مستمدة من العالم العربي، الأول هو وطني: My Homeland للمخرج مارسيل ميتيلسيفين، وتدور أحداثه حول عائلة سورية تهرب من دوامة الحرب في سوريا، وتسعى لبناء حياة جديدة في ألمانيا.

أمّا الفيلم الآخر هو The White Helmets للمخرج أورلاندو فون أنديزيل، وتدور أحداثه في إطار الهجمات الجوية التي يتعرض لها المدنيون خلال الحرب الأهلية في سوريا، حيث المستجيبين الأوائل الّذين يخاطرون بحياتهم من أجل إنقاذ الضّحايا من تحت الأنقاض، وقد أعلن النّجم العالمي جورج كلوني عن تحويل الفيلم الوثائقي القصير إلى روائي طويل يعمل عليه حالياً.