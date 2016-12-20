17 مليار دولار عجز في الميزان التجاري الجزائري خلال 2016

سجل الميزان التجاري الجزائري عجزا بلغ 17.2 مليار دولار خلال الأشهر الاحدى عشر الأولى لعام 2016 حسب بيانات مصالح الجمارك الجزائرية.وأظهرت بيانات الديوان الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات تراجع قيمة الصادرات إلى 25.58 مليار دولار خلال الأشهر الاحدى عشر الأولى لـ 2016 من العام الماضي وانخفضت فاتورة الواردات لتستقر عند 42.78 مليار دولار، وقدرت قيمة صادرات المحروقات والتي تمثل 93.97 بالمائة من إجمالي الصادرات حوالي 24.03 مليار دولار أما عن الصادرات خارج المحروقات فقد بلغت 1.54 مليار دولار.للاشارة فإن الصادرات خارج المحروقات تتشكل من المواد نصف المصنعة بقيمة 1.12 مليار دولار ، السلع الغذائية بـ 281 مليون دولار، المواد الخامة بـ 75 مليون دولار، التجهيزات الصناعية بـ 48 مليون دولار ومواد استهلاكية غير غذائية بحوالي 15 مليون دولار .وفيما يتعلق بالواردات فقد عرفت غالبية المنتجات تراجعا في الفترة من جانفي إلى نهاية نوفمبر من السنة الحالية حيث سجلت المنتجات الغذائية مبلغ 7.53 مليار دولار والتجهيزات الصناعية 14.07 مليار دولار والتجهيزات الفلاحية 460 مليون دولار والمنتجات نصف المصنعة 10.5 مليار دولار والمنتجات الغذائية غير الإستهلاكية 7.58 مليار دولار، أما المنتجات الخامة فبلغت وارداتها 1.41 مليار دولار.