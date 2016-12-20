منظمة "أوابك" تعقد اجتماعها الوزاري هذا الخميس بالقاهرة

تعقد منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" يوم الخميس بالعاصمة المصرية، القاهرة، اجتماعها الوزاري الـ97 بمشاركة وزير الطاقة نورالدين بوطرفة، حسب ما جاء اليوم الثلاثاء في بيان للوزارة.

وستخصص هذه الدورة لبحث وضعية السوق النفطية الدولية والقضايا التنظيمية وتقييم نشاطات هذه المنظمة حسب ذات المصدر.

وتضم منظمة أوابك عشر دول عربية مصدرة للنفط و هي: السعودية والكويت وليبيا والجزائر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق وسوريا ومصر.

وتهدف هذه المنظمة التي أنشئت في 1968 ومقرها الكويت إلى تنسيق السياسات الطاقوية في الدول العربية بهدف ترقية تنميتها الاقتصادية.