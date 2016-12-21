قصر المعارض يلغي تنظيم الصالون الدولي للسيارات المقرر في مارس المقبل

قررت إدارة قصر المعارض "سافاكس" إلغاء تنظيم الدولي للسيارات الذي كان مبرمجا في شهر مارس المقبل.

حيث أكد مدير سافاكس أن إدارة المعرض في صدد دراسة إمكانية تأجيل تنظيم معرض السيارات الدولي إلى شهر أوت الذي ينظمه في شهر مارس من كل سنة.

وأوضح مدير قصر المعارض أن رخص الإستيراد هي السبب في عدم امكانية تنظيم معرض السيارات في مارس.

من جهته حث الوزير الأول عبد المالك سلال، مسؤولي رونو على تنويع الانتاج، لأنه من الممكن مراجعة سياسة الاستيراد مستقبلا.