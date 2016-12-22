أسعار النفط تنخفض بفعل هذه الأسباب

تراجعت أسعار عقود النفط الأربعاء، بعد أن قالت ليبيا إنها تتوقع زيادة في إنتاجها على مدى الأشهر الثلاثة القادمة وتقرير يظهر زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 89 سنتا أو ما يعادل 1.61 % لتسجل عند التسوية 54.46 دولار للبرميل. وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 69 سنتا أو 1.3% إلى 52.49 دولار.

وقال جيمس وليامز رئيس شركة دبليو تي آر جي ايكنوميكس لاستشارات الطاقة في أركنسو "الأنباء المهمة اليوم أنه يبدو إننا سنشهد المزيد من الخام القادم من ليبيا".وقال وليامز: "السؤال الكبير هو ماذا ستفعل أوبك حيال الزيادة الليبية".

وفي الولايات المتحدة قالت إدارة معلومات الطاقة الحكومية إن مخزونات النفط الخام الأمريكية سجلت زيادة مفاجئة بلغت 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من ديسمبر حتى مع زيادة مصافي التكرير الإنتاج.