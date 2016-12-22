لجنة متابعة اتفاق أوبك تجتمع منتصف جانفي

اتفق وزير الطاقة، نورالدين بوطرفة، اليوم الخميس، بالقاهرة مع وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام عبد المحسن المرزوق على دعوة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق أوبك و الدول ال11 خارج أوبك والمتعلق بخفض الانتاج للاجتماع في حدود منتصف جانفي القادم حسب بيان لوزارة الطاقة.وأضاف المصدر، أنه خلال المحادثات التي جمعتهما على هامش الاجتماع الوزاري الـ97 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول تطرق الوزيران إلى الآليات التي يتوجب تطبيقها من أجل تجسيد مهمة المتابعة التي أوكلت إلى هذه اللجنة التي يترأسها كل من الكويت وروسيا، وتضم الجزائر، فنزويلا وسلطنة عمان.وقد انشئت اللجنة خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)المنعقد نهاية نوفمبر بفيينا والذي قررت خلاله المنظمة خفض انتاجها بـ 1.2 مليون برميل/يوم لتحديد سقف انتاجها عند 32.5 مليون برميل يوميا وهو القرار الذي انضمت إليه 11 دولة من خارج المنظمة في 10 ديسمبر وهذا تجسيدا لاتفاق الجزائر التاريخي المتوصل إليه في سبتمبر، القاضي بخفض الانتاج بحوالي 558 ألف برميل يوميا ابتداءا من الفاتح جانفي القادم. من جهة أخرى تطرق الوزير بوطرفة ونظيره الكويتي إلى فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة في البلدين.كما كان للوزيربوطرفة محادثات مع وزير النفط والموارد المنجمية المصري طارق الملا الذي تطرق معه الى التعاون الطاقوي بين البلدين.