روسيا تخفض انتاج النفط وتتعاون مع الأوبك

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي يعقده بمناسبة نهاية العام :"أن بلاده ستخفض إنتاجها من النفط، وستتعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لدعم أسعار النفط العالمية"، مضيفا إلى أنه" يأمل بأن تتماسك أسعار النفط عند المستويات الحالية فوق متوسط سعر الخام البالغ 40 دولارا للبرميل المحتسب في ميزانية روسيا".

وأكد أن موازنة البلاد المعتمدة على النفط ستتلقى 1.75 تريليون روبل"28.65 مليار دولار"إضافية العام المقبل، إذا بلغ متوسط سعر النفط 50 دولارا للبرميل.