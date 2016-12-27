إيران تمنح 10 مشاريع نفطية جديدة على شركات دولية

أعلن مسؤول في قطاع الطاقة الايرانية إن إيران تخطط خلال المستقبل القريب لعرض 10 تعاقدات جديدة لتنمية مشروعات النفط والغاز لشركات طاقة دولية.

وقال غلام رضا مانوشهري نائب رئيس شركة النفط الوطنية الايرانية وفق ما نقلت عنه قناة (برس تي في) أمس الاثنين إن مشاريع النفط الايرانية مصدر جذب للمستثمرين العالميين في ضوء المخاطر القليلة وكذا التكاليف القليلة.

وأضاف أنه منذ رفع العقوبات عن إيران في جانفي الماضي، تم منح قرابة 12 عقدا إلى شركات دولية ،مضيفا أن 10 مشاريع أخرى جاهزة لكي تمنح لشركات أخرى في المستقبل القريب.

وتابع مانوشهري أن من بين التعاقدات الكبيرة التي تم توقيعها مع شركات طاقة رائدة كان التعاقد الخاص بتنمية المرحلة 11 من حقل غاز فارس الجنوبي ،الذي فاز به اتحاد شركات تقوده شركة توتال الفرنسية في نوفمبر.

وتم توقيع مذكرة تفاهم أيضا مع شركة رويال داتش شل في وقت سابق هذا الشهر من أجل إجراء دراسات حول حقول نفط أزاديجان ويادافاران وكيش.