بالفيديو... الجزائرية للمياه تطلق رسميا خدمة تسديد الفواتير عبر الانترنيت

أشرف وزير الموارد المائية، عبد القادر واعلي، والوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي، معتصم بوضياف، اليوم الخميس، على حفل توقيع اتفاقية تشمل عملية الدفع الإلكتروني، وبذلك الاطلاق الرسمي لتسديد الفواتير عبر الأنترنت لزبائن الجزائرية للمياه البالغ عددهم أزيد من 5 مليون موزعين عبر 44 ولاية تغطيها الجزائرية للمياه وولايتي الجزائرالعاصمة وتيبازة اللتين تغطيهما شركة المياه والتطهير للجزائرالعاصمة سيال، وفيما يخص الفرعين الاخرين للجزائرية للمياه وهما شركة المياه لوهران وشركة المياه والتطهير لقسنطينة سوف يدخلان هذا النظام قبل نهاية جانفي 2017.

وجرى التوقيع على اتفاقية بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية " بدر بنك " وشركة الجزائرية للمياه، وتندرج هذه الاتفاقية ضمن اطار تنمية وعصرنة وسائل الدفع التي انتهجتها الحكومة في الآونة الأخيرة.

وتمكن هذه العملية جميع زبائن الجزائرية للمياه من دفع قيمة فواتيرهم عن طريق بنك الفلاحة والتنمية الريفية بداية من اليوم الخميس، كما تمكن جميع حاملي البطاقات البين بنكية أيا كان بنك الاشتراك من دفع قيمة فواتيرهم عن طريق الدخول للموقع الالكتروني للجزائرية للمياه، في اطار التسهيلات التي وضعتها الجزائرية للمياه دون أن يكون هناك مصاريف اضافية حيث يمكن للزبون من دفع قيمة الفاتورة فقط، في حين ستعمم على زبائن بريد الجزائر بفضل التفاعل بين البنوك والبريد.

الجدير بالذكر، أن الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ،بوعلام جبار، أشار إلى أن تعميم عملية الدفع الالكتروني متواصل لتشمل العديد من المؤسسات والمتعاملين الأقتصاديين في الأشهر القليلة المقبلة على غرار، سونلغاز، دواوين الترقية و التسيير العقاري اضافة إلى وكالة عدل حسب درجة التقدم التقني للمؤسسات.