غازبروم أغرقت السوق بأزيد من 419 مليار متر مكعب من الغاز

كشف الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية، أليكسي ميلر، اليوم الخميس أن الشركة أغرقت السوق العالمية بأزيد من 419 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنة 2016 حسب ما نقلته وكالة انترفاكس.وأضاف المصدر، أن غازبروم تخطط لبدء وضع أنابيب تحت البحر الأسود لمشروع خط أنابيب ترك ستريم في النصف الثاني من2017 حيث سيتم نقل خط الأنابيب الغاز الروسي عبر تركيا إلى جنوب شرق أوروبا.الجدير بالذكر، ان غازبروم صدرت 179.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2016 إلى بلدان خارج مجموعة الكومنولث.