أسعار البترول تقترب من 57 دولار للبرميل

دخل اتفاق الدول المصدرة للنفط أوبك والدول المنتجة من خارجه على خفض الانتاح حيز التنفيذ مع بداية سنة 2017، حيث بلغ أمس الأحد سعر برميل البترول برنت عالميا 56.84 دولار.

ويعد اقتراب أسعار النفط من 57 دولار للبرميل مكسبا كبيرا بفضل تنفيذ القرار التاريخي، الذي أصدرته منظمة أوبك الذي يقضي بخفض الإنتاج بالمنظمة بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا ومن الدول المنتجة غير الأعضاء بمعدل 558 ألف برميل يوميا وهذا بعد مجهودات حثيثة من قبل الدول خاصة الجزائر. للإشارة شرعت الدول غير الأعضاء في أوبك ويتعلق الأمر بـ 11 دولة على غرار روسيا والدول الـ 13 لهذه المنظمة التي قرّرت أواخر نوفمبر سحب 1.2 مليون برميل من الأسواق تنفيذا للاتفاق المنعقد بفيينا.