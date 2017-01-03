الجزائر تستثمر 1.2 مليار دينار لتحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج الملح

أكد المدير العام للمؤسسة الوطنية للأملاح، نبيل مغلاوي، أن الجزائر ستتمكن من تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال إنتاج الملح الكيميائي المستخدم في الصناعة الصيدلانية بعد تشغيل المصفاة الجديدة للملح الصخري بمنطقة لوطاية بولاية بسكرة بداية من شهر سبتمبر 2017.وأوضح المتحدث، أن المصفاة ستنتج الملح الكيميائي عالي النقاء المتكون من 99.9 بالمائة من كلوريد الصوديوم لوضع حد للاستيراد، حيث تبلغ طاقتها الانتاجية 80 ألف طن منها 25 ألف طن من الملح الصيدلاني و25 ألف طن من الملح-أقراص المستخدم في معالجة المياه و30 ألف طن من الملح الموجه للاستهلاك المنزلي والصناعي.

الجدير بالذكر ، أن مصفاة لوطاية الجديدة تأتي لتعويض المصفاة القديمة المتواجدة ببسكرة والتي دخلت حيز الاستغلال في 1982 وتوقفت عن الخدمة في 2006 وذلك في أعقاب تدهور وضعية تجهيزاتها التي لم تكن تستجيب لمتطلبات السوق، حيث تم الشروع في انجازها في فيفري 2016 بغلاف مالي قدر بأزيد من 1.2 مليار دينار جزائري.للاشارة فقد صدرت المؤسسة الوطنية للأملاح 1400 طن من الملح الصناعي المتمثل في ملح كسح الثلوج خلال نوفمبر 2016 باتجاه فرنسا وتربطها عقود مع دول أخرى مثل روسيا و إسبانيا من أجل عمليات تصدير أخرى.