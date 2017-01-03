هذه هي أصول أسماء كل العملات في العالم

يعتقد البعض أن لا شيء يجمع بين أصل العملات المتداولة في دول العالم حاليا، بدءا من الجنيه إلى الليرة، ومن الدينار إلى الريال ومن البيزو إلى الدولار وغيرها. في الواقع الأمر ليس صحيحا تماما، فهناك الكثير مما يجمع بينها من ناحية الأصل في تسمية هذه العملات بحسب ما أظهرت مدونة على الإنترنت مستفيدة مما ورد في قواميس أكسفورد المتخصصة.

دينار: أصل الكلمة من العملة الرومانية "ديناريوس"، وجمعها باللاتيني "ديناري" وسكت من الفضة لأول مرة عام 211 قبل الميلاد. ومن الدول العربية التي تستخدم الدينار، الأردن والكويت والبحرين والجزائر وتونس.

دولار: التسمية مشتقة من وادي في جمهورية تشيكيا حاليا اسمه "يواخيمسثال" أي وادي القديس يواخيم، والعملة الفضية التي سكت هناك في القرن السادس عشر صارت تعرف باسم تَالَر بالألمانية: "Taler" هي عملة معدنية من الفضة سكت سنة 1518 وكانت تستخدم في معظم مناطق أوروبا لفترة 400 سنة تقريبا. ومنها اشتق الاسم "دولار" الذي تتعامل به الكثير من الدول حاليا أو تسمي عملتها باسمه.

كرونا: الاسم مشتق من كلمة "كراون" أي "التاج" ويلفظ بطرق مختلفة بحسب لهجات ولغات الدول المستخدمة للعملة. وحاليا تستخدم في كل من تشيكيا والدنمارك وغرينلاند وجزر فارو وآيسلندا والنرويج والسويد.

ليرة: من الأصل اللاتيني ليبرا وتعني الجنيه، ويعود أصلها إلى ما عرف سابقا باسم ليرة طروادة، التي سكت من الفضة الخالصة. وظلت تستخدم حتى العصور الحالية عندما تمت ترجمة المعني بحسب اللغات المعاصرة، وصارت تعرف بالإنجليزية باسم "باوند" وبالفرنسية باسم ليفر وبالإيطالية باسم "ليرة". في القرن التاسع عشر تبنت مصر والإمبراطورية العثمانية الاسم وصارت تعادل 100 قرش. وتستخدم الليرة حاليا في سوريا ولبنان من الدول العربية، والعديد من الدول الاخرى، مثل تركيا.

بيزو: أطلق على العملة الإسبانية اسم بيزو وهي ترجمة للكلمة الإنجليزية "باوند" وتعني "الوزن"، وهي من أسماء العملات المنتشرة في العالم، خصوصا في دول أميركا الجنوبية.

باوند/ جنيه: من الأصل اللاتيني "باوندوس" وتعني الوزن، أو وزن الليرة أو ليرة طروادة. ويستخدم الجنيه بهذا الاسم في مصر والسودان، لكنه قيمته وصفته تنطبق على الليرة، التي تستخدم في سوريا ولبنان وتركيا.

ريال: من الأصل اللاتيني "ريغاليس" وتعني الملكي. والريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741. ويستخدم الريال في العديد من الدول العربية، مثل السعودية وقطر وعمان.

الروبل: وزن من الفضة وهو العملة الرسمية في روسيا.

الروبية: وزن من الفضة باللغة السنسكريتية، وتستخدم في الهند وباكستان.

يوان: مشتق من رمز صيني ويعني العملة الدائرية الشكل، والاسم يستخدم أيضا بأسماء أخرى مثل الين في اليابان.

الدرهم: الاسم مشتق من كلمة "دراخما" اليونانية، التي كان يتم التعامل بها قديما، وحتى إلى ما قبل استخدام اليورو، كما أنها كانت تستخدم أيام الجاهلية والإسلام. والدرهم هو العملة الرسمية المستخدمة في الإمارات والمغرب.

وتستخدم عملات أخرى في بعض الدول العربية، مثل الفرنك في جيبوتي والشلن في الصومال والأوقية في موريتانيا.