الكويت تؤكد التزامها باتفاق أوبك لخفض إنتاج المنظمة

أكدت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الاربعاء، التزام بلادها الكامل باتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الذي يقضي بخفض إنتاج المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يوميا ابتداء من شهر يناير الجاري. وذكرت المؤسسة في بيان لها أن "الكويت من الدول السباقة التي قامت بالالتزام الكامل بالاتفاق"، مشيرة إلى أن "حصة الكويت من خفض الإنتاج تبلغ 131 ألف برميل يوميا ابتداء من يناير الجاري".

وأوضحت المؤسسة أنها أتمت الاتفاق مع عملائها لخفض كميات الصادرات من شحنات النفط الخام الكويتي ليس فقط لشهر يناير الجاري وإنما حتى نهاية الربع الأول من هذا العام. وكان وزراء منظمة أوبك اتفقوا في 30 نوفمبر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير 2017 تلاه انضمام 11 بلدا منتجا من خارج المنظمة لخفض الانتاج بنحو 558.000 برميل يوميا. وتترأس دولة الكويت لجنة مراقبة الاتفاق النفطي والتي تضم كلا من (الجزائر وفنزويلا) من منظمة "أوبك"، و(روسيا وعمان) من خارجها.