البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تسقف نسب الفوائد

كشف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، أن البنوك الجزائرية تعمل على تطبيق ترتيبات العملية الخاصة بتسقيف نسب الفوائد وفق تعليمة للبنك المركزي الجزائري صدرت في الفاتح سبتمبر 2016.

وأضاف جبار في تصريحات صحفية أن التعليمة حددت نسبة الفائدة المفرطة بكل نسبة مئوية فعلية متوسطة تتجاوز 20 بالمائة يتم تطبيقها من طرف البنوك والمؤسسات المالية خلال السداسي الماضي لعمليات بنفس الطبيعة.

وحسب المصدر، فإن هذا التسقيف يخص السحب على المكشوف وقروض الاستهلاك والقروض القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى وقروض تمويل السكن والايجار المالي.

وأكد جبار أن البنوك وضعت اللمسات الأخيرة على الترتيبات العملية للتطبيق الفعلي لتعليمة البنك المركزي قبل نهاية السداسي الحالي، بغية حماية المقرضين والمستفيدين من القروض الاستهلاكية من نسب الفائدة المفرطة بهدف منح قروض مع هوامش مبنية على نسب مقبولة يتم احتسابها حسب قيمة الموارد واعادة التمويل وتسيير المخاطر.

وو بناء على ذلك فإنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التصريح لدى البنك المركزي خلال خمسة أيام على اقصى تقدير بعد انقضاء الأشهر الخمسة الأولى من السداسي الأول والثاني من كل عام عن النسبة الفعلية الاجمالية المطبقة خلال الأشهر الخمس الأولى من السداسي المقرر، ليقوم بدوره بنك الجزائر خلال الشهر الأخير من كل سداسي باحتساب ونشر نسب الفائدة المفرطة في هذا الاطار.