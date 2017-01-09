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ثاني أكبر شركة نفطية روسية تقرّر وقف مشاريعها في الجزائر

  • 09/01/2017
  • النهار اون لاين
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ثاني أكبر شركة نفطية روسية تقرّر وقف مشاريعها في الجزائر تحميل الملف

قرّرت ثاني أكبر شركة نفطية "روسنافت" الروسية، توقيف مشاريعها التي انطلقت فيها بالجزائر، بما فيها منطقة التنمية 245 جنوب، والتي تحتوي على ثلاث حقول أخرة في تاكوازات .

وأفاد موقع كورسانت فإن روسيا تريد تحديد نفقاتها في هذا المشروع ، مشيرا إلى أن  شركة روسفنت فازت بمناقصة استكشاف هذا الحقل البترولي في الجزائر، ليصبح أول مشروع لشركة روسية في الخارج. وأشار ذات المصدر، أن عقوبات تنتظر "روسنفت" إذا تخلّت عن المشروع، مضيفا أن الشركة تتجه نحو بيع أسهمها  لشركات أخرى من أجل التقليل الخسائر.

موضوع : ثاني أكبر شركة نفطية روسية تقرّر وقف مشاريعها في الجزائر
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تعقيب
1 abderrahim france 2017/01/09
cherchez d autres societes au lieu de pleurer la perte d un amis que vous croyez les russes ne cherchent que leurs bien wafikou mane al ghalba l algerie va etre seule prochainement la chutte arrive on verra
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