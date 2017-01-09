بالفيديو وزير التجارة الأسبق الهاشمي جعبوب يعترف بأخطائه في القطاع

كوريا الشمالية تهدد باطلاق صاروخ عابر للقارات في أي لحظة

قالت كوريا الشمالية إنها قد تطلق صواريخ بالستية عابرة للقارات في أي وقت من أي مكان نقلاعن المسؤول الأول في