وزير التّجارة الأسبق يقترح البديل لسياسة الدعم

أكّد وزير التّجارة الأسبق الهاشمي جعبوب، على ضرورة النظر في طريقة إعادة تنظيم سياسة الدعم التي تسير عليها الحكومة.

وأعلن الهاشمي جعبوب خلال استضافته في برنامج قهوة وجورنان، اليوم الإثنين، مساندته لتصريحات احمد أويحيى أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، الذي تراجع عن الدعوة للدعم الحالي، وطالب بإعادة النظر فيه –على حد قوله-. وأشار ذات المتحدث، إنه على الحكومة استبدال الدعم الحالي بالدعم المباشر للعائلات، لأن على حد قوله، إن سياسة الدعم يستفيد منها الميسور والتبذير والتهريب ونمول دول خارجية بسلع مستوردة بالعملة الصعبة.