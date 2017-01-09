البرنت يتراجع إلى 56.11 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن أدت زيادة إيران لصادراتها إلى تقويض جهود منتجين آخرين للنفط للحد من فائض عالمي من المعروض في الوقت ذاته ارتفع نشاط منصات الحفر الأمريكية للأسبوع العاشر على التوالي.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنسبة 1.75 بالمائة إلى56.11 دولار للبرميل بينما هبط خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فيفري بـ 1.7بالمائة إلى 53.07دولار للبرميل. وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.25 بالمائة إلى 102.48 نقطة وهو ما شكل ضغوطا على أسعار السلع ومن بينها النفط.