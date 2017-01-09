صندوق ضبط الايرادات يتراجع بـ 120 بالمائة ليستقرعند 840 مليار دينار خلال 2016

كشف وزير المالية، حاجي بابا عمي، اليوم الاثنين، أن صندوق ضبط الايرادات يتوفر على قرابة 840 مليار دينار جزائري إلى غاية نهاية ديسمبر 2016، وهو ما يمثل نراجع بأزيد من 120 بالمائة علما أن هذا الصندوق سجل رصيدا بـ 2072.5 مليار دينار نهاية 2015 مقابل 4408.5 مليار دينار نهاية 2014.وأضاف بابا عمي، أن موارد الصندوق تتكون من 740 مليار دينار جزائري، تم تجميدها في هذا الصندوق لكونها الرصيد الأدنى الاجباري منذ جوان 2016 إضيفت إليها فائض الجباية البترولية المسجلة خلال 2016 و المقدر بـ 98 مليار دينار جزائري.وأوضح الوزير على هامش تقديم مشروع قانون ضبط الميزانية لـ 2014 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ، أن ملبغ الصندوق سيتم استغلاله لتغطية عجز سنة 2017.الجدير بالذكر، أن قانون المالية لـ 2017 قد ألغى العتبة المرتبطة بالرصيد الأدنى الأقصى والإجباري الخاص بهذا الصندوق الذي حدد بـ 740 مليار دج من أجل الامتصاص الجزئي لعجز الخزينة في 2017 نتيجة لتراجع فائض الجباية النفطية منذ السداسي الثاني لسنة2014.للاشارة، فقد بلغت مداخيل الجباية النفطية سنة 2015 أزيد من 2273.49 مليار دينار مقابل 3388.4 مليار دينار في 2014 مع جباية مدرجة في الميزانية مقدرة بــ 1722.94 مليار دينار مقابل 1577.7 مليار دينار جزائري في 2014 أي بزيادة 550.5 مليار دينار مقابل 1810.6 مليار دينار في 2014.