روسيا تشارك في اجتماع فيينا لمراقبة الالتزام بتنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط

أكدت روسيا، اليوم الاربعاء، مشاركتها في اجتماع مع منتجي النفط، المقرر عقده يومي 21 و22 جانفي الجاري بفيينا في النمسا، لمتابعة تطبيق اتفاق خفض الانتاج.

وأوضحت وزارة النفط الروسية، في بيان لها، أن الوزير ألكسندر نوفاك سيتوجه إلى فيينا للمشاركة في محادثات تهدف إلى مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام. وكان 11 بلدا غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" من بينها روسيا اتفقوا مطلع ديسمبر الماضي على خفض إنتاجهم بواقع 558 برميل يوميا ابتداء من الفاتح من جانفي الجاري. ويأتي هذا الاتفاق بعد القرار الذي اتخذته المنظمة النفطية في 30 نوفمبر والذي يقضي بسحب 1.2 مليون برميل يوميا من الاسواق ليصل مستوى انتاجها 32.5 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح جانفي 2017. وتم تشكيل لجنة عالية المستوى لمتابعة اتفاق الخفض وهي تضم كل من روسيا وسلطنة عمان فضلا عن الجزائر والكويت وفنزويلا.