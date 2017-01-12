ارتفاع أسعار النفط مع شروع منظمة أوبك في خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع بدء أعضاء منظمة الأوبك في خفض الإنتاج وقد بلغت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 55.30 دولار للبرميل بارتفاع 20 سنتا عن الإغلاق السابق.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط الى 52.32 دولار للبرميل بزيادة سبعة سنتات. وقال محللون إن خام برنت يتلقى دعما من مبيعات السيارات في الصين حيث سجل نموا قدر بـ 13.7 % في 2016 ليبلغ 28 مليون سيارة. وقد أشارت مؤسسة النفط الوطنية الصينية اليوم الخميس إلى إن صافي وارداتها من النفط سيرتفع بـ 5.3 % إلى 396 مليون طن (نحو ثمانية ملايين برميل يوميا) في 2017. وكان أعضاء أوبك قد قرروا خلال العام الماضي تنفيذ خطة لكبح تخمة الإمدادات العالمية من النفط .