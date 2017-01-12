استثمارات الاتحاد الأوروبي بالجزائر فاقت 16 مليار أورو

كشف ديوان الاتحاد الأوروبي للإحصائيات، اليوم الخميس، أن مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاتحاد الأوروبي بالجزائر بلغ أزيد من 16 مليار أورو مع نهاية سنة 2015.وأضاف المصدر، أن الجزائر استقطبت 16,475 مليار أورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للعالم إلى غاية نهاية سنة 2015 لتصبح الجزائر المستفيد الأساسي من الاستثمارات الأوروبية في المغرب العربي خاصة أن الاستثمارات بالمغرب بلغت 15,236 مليار أورو أما بتونس لا تتجاوز 3,151 مليار أورو.واوضح الديوان أن إنجازات الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا بلغت نسبة 4,2 بالمائة من مجموع مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يحوزها الاتحاد الأوروبي في باقي أنحاء العالم التي تبلغ 6.894 مليار أورو ثلثها بالولايات المتحدة الأمريكية.