البرنت يرتفع إلى أزيد من 56 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا يوم الجمعة مدعومة بتقارير عن واردات الخام الصينية التي سجلت مستوىفي شهر ديسمبر قياسيا و عن تفاصيل تخفيضات إنتاج أوبك.

وفي صباح اليوم، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 56.04 دولار بزيادة ثلاثة سنتات عن الإقفال السابق. وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ثلاثة سنتات أيضا إلى53.04 دولار للبرميل. وقال المتعاملون إن واردات الخام الصينية التي سجلت مستوى قياسيا عند 8.56 مليون برميل يوميا في ديسمبر ورفعت الأسعار أيضا مع توقع استمرار نمو الشحنات في 2017. لكن صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة ارتفعت نحو 25 بالمائة على أساس سنوي في الشهر الماضي لتصل إلى مستوى قياسي عند 35.5 مليون طن متجاوزة بكثير المستوى القياسي السابق 85.4 مليون طن المسجل في نوفمبروهو مؤشر على إنتاج زائد من شركات التكرير قد لا تستطيع حتى الصين العطشى للوقود استيعابه. وعلى صعيد المعروض تعززت الأسواق بتصريحات من السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم جاء فيها أن إنتاجها نزل عن عشرة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى منذ أوائل 2015. يعني ذلك أن المملكة خفضت الإنتاج بأكثر من هدفها البالغ 486 ألف برميل يوميا الذي قبلت به في إطار اتفاق لكبح تراجع أسعار النفط.