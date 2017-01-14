تعيين رئيس جديد لمجموعة العمل لانضمام الجزائر إلى الأومسي

عين الاوروغوياني غوستافو ميغال فانيريو بالبيلا رئيسا جديدا لمجموعة العمل لانضمام الجزائرإلى المنظمة العالمية للتجارة خلفا للأرجنتيني لالبرتو دالوتو الذي انتهت عهدته في ماي 2016،حسبما نشر على الموقع الالكتروني للمنظمة.

وأوضح البيان، أن بالبيلا قد تلقى دعوة من طرف وزيرالتجارة، بختي بلعايب، لزيارة الجزائر بهدف التطرق إلى المراحل المقبلة في اطار أشغال مجموعة العمل والتي لم تجتمع منذ مارس 2014.

للاشارة فإن تعيين رؤساء مجموعات العمل يتم من بين السفراء الممثلين الدائمين للبلدان الأعضاء في الأومسي، وبذلك يكون بالبيلا الرئيس السادس لمجموعة العمل لانضمام الجزائر بعد الارجنتيني البرتو دالوتو (جويلية 2012 - ماي 2016) الفرنسي فرانسوا رو (نوفمبر 2011- جوان 2012) الأوروغويين غويليرمو فالس غالميس ( ماي 2004- جويلية 2010) و كارلوس بيريز ديل كاستيلو (جوان 1998- ماي 2004) والارجنتيني خوان كارلوس شانشيز (فيفري 1994- جويلية 1998).

الجدير بالذكر، أن الجزائر أجرت إلى غاية يومنا هذا 12 دورة تفاوض متعددة الأطراف والتي من خلالها تمت معالجة 1900 قضية متعلقة أساسا بنظامها الاقتصادي، كما أجرت أيضا 120 اجتماع متعدد الأطراف مع أكثر من عشرين بلد والتي أفضت إلى انهاء ولحد الآن ستة اتفاقات ثنائية مع كوبا البرازيل، الأوروغواي، سويسرا، فنيزويلا والارجنتين.

وتتمثل المهام الأساسية للمنظمة العالمية للتجارة والتي تاسست في 1 جانفي 1995 في تحديد قواعد التجارة العالمية وحل النزاعات التجارية بين البلدان الاعضاء.