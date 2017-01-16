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أهم الدول المستوردة من الجزائر خلال سنة 2016

  • 16/01/2017
  • ياسين مبروكي
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أهم الدول المستوردة من الجزائر خلال سنة 2016 تحميل الملف

أوضح تقرير للمركز الوطني للاعلام الالي والاحصائيات التابع للجمارك ، عن أهم الدول الزبونة للجزائر خلال سنة 2016 ، حيث بلغت قيمة الصادرات خلال 2016 حوالي 28.88ملياردولار،موزعة على أكثر من عشرين دولة ، وهذه قائمة اهم زبائن الجزائر على الترتيب.  

البلد              القيمة                  النسبة (%)                                

إيطاليا       4.779               55،16%

اسبانيا       3.562               33،12%

وم أ          3.227               17،11%

فرنسا        3.192               05،11% 

البرازيل     1.339               64،4%

كندا          1.327               59،4% 

هولندا       1.282               44،4% 

تركيا        1.232               27،4%    

بريطانيا     1.129               3.9  % 

بلجيكا       970                   36،3% 

البرتغال    820                   84،2% 

تونس       610                   11،2%        

المغرب    589                   04،2%

سنغافورة  542                   88،1%

الهند       511                    77،1%  

المجموع الفرعي   25.111              94،86%

المجموع    28.883            100% .  

 

موضوع : أهم الدول المستوردة من الجزائر خلال سنة 2016
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