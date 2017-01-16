أهم الدول المستوردة من الجزائر خلال سنة 2016

أوضح تقرير للمركز الوطني للاعلام الالي والاحصائيات التابع للجمارك ، عن أهم الدول الزبونة للجزائر خلال سنة 2016 ، حيث بلغت قيمة الصادرات خلال 2016 حوالي 28.88ملياردولار،موزعة على أكثر من عشرين دولة ، وهذه قائمة اهم زبائن الجزائر على الترتيب.
البلد القيمة النسبة (%)
إيطاليا 4.779 55،16%
اسبانيا 3.562 33،12%
وم أ 3.227 17،11%
فرنسا 3.192 05،11%
البرازيل 1.339 64،4%
كندا 1.327 59،4%
هولندا 1.282 44،4%
تركيا 1.232 27،4%
بريطانيا 1.129 3.9 %
بلجيكا 970 36،3%
البرتغال 820 84،2%
تونس 610 11،2%
المغرب 589 04،2%
سنغافورة 542 88،1%
الهند 511 77،1%
المجموع الفرعي 25.111 94،86%
المجموع 28.883 100% .
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