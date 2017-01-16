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أوضح تقرير للمركز الوطني للاعلام الالي والاحصائيات التابع للجمارك ، عن أهم الدول الزبونة للجزائر خلال سنة 2016 ، حيث بلغت قيمة الصادرات خلال 2016 حوالي 28.88ملياردولار،موزعة على أكثر من عشرين دولة ، وهذه قائمة اهم زبائن الجزائر على الترتيب. البلد القيمة النسبة (%) إيطاليا 4.779 55،16% اسبانيا 3.562 33،12% وم أ 3.227 17،11% فرنسا 3.192 05،11% البرازيل 1.339 64،4% كندا 1.327 59،4% هولندا 1.282 44،4% تركيا 1.232 27،4% بريطانيا 1.129 3.9 % بلجيكا 970 36،3% البرتغال 820 84،2% تونس 610 11،2% المغرب 589 04،2% سنغافورة 542 88،1% الهند 511 77،1% المجموع الفرعي 25.111 94،86% المجموع 28.883 100% .

موضوع : أهم الدول المستوردة من الجزائر خلال سنة 2016

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