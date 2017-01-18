وضع مخطط استعجالي لتجهيز موانئ وملاجئ الصيد البحري بالعاصمة في 2016

وضعت مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر مخطط تجهيز استعجالي على مستوى موانئ وملاجئ الصيد البحري قصد تحسين تسيير وسير المرافق العمومية بهذه النقاط البحرية، حسبما علم لدى هذه المديرية اليوم الأربعاء.

وأوضح ذات المصدر أن " مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر وضعت بالتنسيق مع مؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري مخطط تجهيز استعجالي في سنة 2016 و ذلك في اطار البرنامج الاستثماري الاستعجالي على مستوى موانئ وملاجئ الصيد البحري لولاية الجزائر."

واستنادا الى ذات المصدر فان " هذا المخطط يخص موانئ جميلة والجزائر العاصمة وتمنفوست حيث تم استلام حصون للرسو خلال سنة 2016" مضيفا أن " تم أيضا وضع وسائل استرجاع الزيوت المستعملة وكذا النفايات الصلبة على مستوى هذه الموانئ".

وبخصوص ملاجئ الصيد البحري بالولاية تم انجاز أشغال تدعيم وتزيين منشآت الحماية والتهيئة وتم استكمالها سنة 2016 على مستوى ملجأ الصيد البحري برايس حميدو حسب ذات المصدر.

وأضاف نفس المصدر أن " المنشآت القديمة تم هدمها وتعويضعها بثلاثة مباني ادارية اضافة الى محطة لجر السفن" مشيرا الى أن تجهيزات الصياديين تم وضعها داخل مبنى لنفطال برايس حميدو.

وبخصوص حقوق الصياديين شهدت سنة 2016 "المصادقة على المكتسبات المهنية لهؤلاء" من خلال انشاء لجنة قطاعية مشتركة بهدف المصادقة على مكتسبات البحارة أصحاب السفن والذين يمارسون وظيفتهم دون شهادة . كما تمت الاشارة الى أن "عدد الملفات التي تسلمتها لجنة القبول يقدر بـ 34 ملفا".

وذكر نفس المصدر أن عدة أسواق جوارية لبيع السمك تم فتحها بولاية الجزائر خلال نفس السنة اضافة الى وضع رفوف لبيع المنتوجات الصيدية على مستوى مسمكة العاصمة.